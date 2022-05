Fisco: obbligo e-fattura per i forfettari dal 1° luglio (Di martedì 3 maggio 2022) Con il la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, è stato confermato per i forfettari l’obbligo a partire dal primo luglio di fatturazione elettronica. Dall’obbligo sono stati esclusi fino al 31 dicembre 2023 solo i contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25mila euro. Scatta quindi la misura anti evasione che prevede l’invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) anche per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, ma che comprende anche i dati delle operazioni transfrontaliere, perché alla stessa data entra in vigore l’abolizione dell’Esterometro. Per chi scatta l’obbligo Il decreto attuativo stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 maggio 2022) Con il la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, è stato confermato per il’a partire dal primodizione elettronica. Dall’sono stati esclusi fino al 31 dicembre 2023 solo i contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25mila euro. Scatta quindi la misura anti evasione che prevede l’invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) anche per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, ma che comprende anche i dati delle operazioni transfrontaliere, perché alla stessa data entra in vigore l’abolizione dell’Esterometro. Per chi scatta l’Il decreto attuativo stabilisce che l’dizione elettronica scatterà ...

