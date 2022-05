Fabrizio Corona e Nina Moric show sui social tra accuse reciproche e denunce, il figlio Carlos una vittima? (Di martedì 3 maggio 2022) Non è la prima volta che Fabrizio Corona e Nina Moric si accusano a vicenda dando spettacolo sui social e in tv ma questo lungo periodo che ha visto l’ex re dei paparazzi tornare in carcere e poi finire a casa e lontano dai riflettori, aveva un po’ spento le polemiche. A quanto pare però il periodo di pace è finito. Mentre qualche mese fa Nina Moric si diceva felice con il figlio in Croazia, è da qualche settimana che accusa Corona di aver allontanato Carlos da lei ma le cose sono peggiorate in queste ultime ore. Fabrizio Corona e Nina Moric hanno ripreso la loro battaglia social a discapito del figlio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Non è la prima volta chesi accusano a vicenda dando spettacolo suie in tv ma questo lungo periodo che ha visto l’ex re dei paparazzi tornare in carcere e poi finire a casa e lontano dai riflettori, aveva un po’ spento le polemiche. A quanto pare però il periodo di pace è finito. Mentre qualche mese fasi diceva felice con ilin Croazia, è da qualche settimana che accusadi aver allontanatoda lei ma le cose sono peggiorate in queste ultime ore.hanno ripreso la loro battagliaa discapito del...

