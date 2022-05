Draghi attacca apertamente il Superbonus 110%, il premier contro la misura: la reazione dei 5stelle (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, mentre si trovava a Strasburgo, ha parlato del Superbonus 110% chiarendo la sua posizione a riguardo e mettendo decisamente da parte la misura tanto cara e voluta dal M5s. Draghi sul Superbonus 110%: il premier contro la misura Il premier Mario Draghi, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo ha chiarito: “Possiamo non essere d’accordo sul Superbonus al 110%, e non siamo d’accordo sulla validità di questo provvedimento. Cito solo un esempio: i prezzi degli investimenti necessari per attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati, perché il 110% di per sé toglie ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario, mentre si trovava a Strasburgo, ha parlato delchiarendo la sua posizione a riguardo e mettendo decisamente da parte latanto cara e voluta dal M5s.sul: illaIlMario, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo ha chiarito: “Possiamo non essere d’accordo sulal, e non siamo d’accordo sulla validità di questo provvedimento. Cito solo un esempio: i prezzi degli investimenti necessari per attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati, perché ildi per sé toglie ...

