Dalla Spagna: Dani Alves vuole rimanere ancora un anno al Barcellona (Di martedì 3 maggio 2022) Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Dani Alves ha intenzione di rimanere ancora un anno nel Barcellona. Nonostante i suoi 39 anni e le sole 13 presenze raccolte in questa stagione, infatti, la voglia di giocare nel club in cui ha militato per quasi tutta la sua carriera non è passata. Per questa ragione, dopo il contratto di otto mesi firmato lo scorso novembre, il terzino vorrebbe prorogare la sua permanenza in Catalogna ancora per un’altra stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca,ha intenzione diunnel. Nonostante i suoi 39 anni e le sole 13 presenze raccolte in questa stagione, infatti, la voglia di giocare nel club in cui ha militato per quasi tutta la sua carriera non è passata. Per questa ragione, dopo il contratto di otto mesi firmato lo scorso novembre, il terzino vorrebbe prorogare la sua permanenza in Catalognaper un’altra stagione. SportFace.

