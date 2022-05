Con Rinascere la storia di Manuel Bortuzzo arriva su Rai1 con Alessio Boni e Giancarlo Commare (Di martedì 3 maggio 2022) Si continua a parlare di Manuel Bortuzzo e se non è per via dell’addio a Lulù dopo la fine del Grande Fratello Vip 2022 è perché presto la sua storia sarà su Rai1 per un film tv dalle grandi emozioni. Rinascere, questo è il titolo del film coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con Alessio Boni e Giancarlo Commare per la regia di Umberto Marino tratto dall’omonimo libro di Manuel Bortuzzo. La messa in onda è prevista per domenica 8 maggio nel prime time di Rai1 a partire dalle 21.20 circa per raccontare la drammatica vicenda di cronaca che ha visto come protagonista proprio il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo che si è trovato nel posto sbagliato ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Si continua a parlare die se non è per via dell’addio a Lulù dopo la fine del Grande Fratello Vip 2022 è perché presto la suasarà super un film tv dalle grandi emozioni., questo è il titolo del film coprodotto da Rai Fiction e Moviheart conper la regia di Umberto Marino tratto dall’omonimo libro di. La messa in onda è prevista per domenica 8 maggio nel prime time dia partire dalle 21.20 circa per raccontare la drammatica vicenda di cronaca che ha visto come protagonista proprio il giovane nuotatoreche si è trovato nel posto sbagliato ...

