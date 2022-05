Bill Gates: "Rischiamo una variante Covid più trasmissibile e mortale" (Di martedì 3 maggio 2022) Secondo il filantropo statunitense 'c'è un '5% di rischio che non abbiamo visto ancora il peggio, ma il Covid - 19 potrebbe anche essere l'ultima pandemia in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 maggio 2022) Secondo il filantropo statunitense 'c'è un '5% di rischio che non abbiamo visto ancora il peggio, ma il- 19 potrebbe anche essere l'ultima pandemia in ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Gates: 'C'è il rischio di una nuova variante ancora più letale' - NicolaPorro : Il 'profeta' #BillGates ne ha detta un'altra sul #Covid: sentite un po' ?? - LaStampa : La profezia di Bill Gates: “Sul Covid c’è il rischio che non abbiamo visto il peggio” - alealex73 : RT @Leonard1306__: Bill Gates: 'Sta per arrivare una nuova variante più trasmissibile e più letale di quelle circolate finora'. Dategli so… - RaffaeleFor : RT @Leonard1306__: Bill Gates: 'Sta per arrivare una nuova variante più trasmissibile e più letale di quelle circolate finora'. Dategli so… -