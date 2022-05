Valtteri Bottas | sorpresa e riscatto | “Miami mi piace | sarà bello”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 maggio 2022) In silenzio, come a luifare, si sta ritagliando uno spazio importante in questa nuova stagione di Formula 1.sta impressionando tutto il paddock alla guida della sua nuova Alfa Romeo Racing grazie a prestazione davvero solide: sono ben 24 i punti incamerati dal finlandese in quattro Gran Premi disputati, nonostante un ritiro per problemi di affidabilità a Jeddah. Undall’universo Mercedes non ha creduto in lui. Le parole diÈ unche vive un gran bel momento nella sua carriera dopo l’addio, non troppo dolce, consumato con la Mercedes di Toto Wolff. Il nuovo pilota dell’Alfa Romeo Racing sta disputando un ottimo avvio di Mondiale 2022 in Formula 1 e la sua concentrazione è totalmente ...