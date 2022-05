Una chiacchierata con un papà candidato (Di lunedì 2 maggio 2022) Ciro Di Francia, hai un retaggio culturale, sociale e politico importante. Fai un riassunto per i lettori? “Per qualche decennio sono stato impegnato nel sindacato e nell’associanismo, nell’Enam, ente di assistenza autogestito dal personale scolastico, soppresso senza giustificati motivi dal Governo Berlusconi nel 2010. Per anni mi sono confrontato con i diversi livelli istituzionali sulle Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 2 maggio 2022) Ciro Di Francia, hai un retaggio culturale, sociale e politico importante. Fai un riassunto per i lettori? “Per qualche decennio sono stato impegnato nel sindacato e nell’associanismo, nell’Enam, ente di assistenza autogestito dal personale scolastico, soppresso senza giustificati motivi dal Governo Berlusconi nel 2010. Per anni mi sono confrontato con i diversi livelli istituzionali sulle Il Blog di Giò.

rayo_decolores : Ma perché sempre la prof di chimica e una persona che non è responsabile con il suo lavoro? Oggi dovevo avere una c… - usoilsarcasmo : non so bene come commentare questo aggiornamento perché ogni parola mi pare inadatta alla bellezza che ho letto, pe… - daphne_bw : questa sera sono in vena, mettete un cuoricino per una chiacchierata! - reppecccca : @OdioSuning Ma guarda che sta cosa è truccato dopo mi faccio una chiacchierata con Tony ???? - dely_cus : @Iivxvaann non ho sviluppato hai ragione diciamo che hai comportamenti fuori dal comune, non è per forza un difetto… -