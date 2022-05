Ultime Notizie – Ucraina, gen. Battisti: “No fly zone? Con mezzi inviati Zelensky se ne è creata una propria” (Di lunedì 2 maggio 2022) “Penso che l’Ucraina abbia raggiunto un certo livello di difesa anti aerea e allo stesso tempo che il presidente Zelensky abbia compreso che non può ottenere dalla Nato la no fly zone, perché una completa negazione al volo degli aerei russi sul cielo dell’Ucraina, a similitudine di quello che è avvenuto in passato in Libia nel 2011 o alla fine della prima guerra del Golfo nel 1991 in Iraq, comporterebbe l’azione diretta di aerei della Nato nei confronti di aerei russi, non solo, anche della difesa antiaerea russa e di azioni contro aeroporti in territorio russo e in Crimea. Sarebbe un intervento bellico diretto della Nato, un atto di guerra, contro la Russia”. Lo ha detto all’Adnkronos il generale Giorgio Battisti, del Comitato Atlantico Italiano. “Con i mezzi e le armi che i paesi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) “Penso che l’abbia raggiunto un certo livello di difesa anti aerea e allo stesso tempo che il presidenteabbia compreso che non può ottenere dalla Nato la no fly, perché una completa negazione al volo degli aerei russi sul cielo dell’, a similitudine di quello che è avvenuto in passato in Libia nel 2011 o alla fine della prima guerra del Golfo nel 1991 in Iraq, comporterebbe l’azione diretta di aerei della Nato nei confronti di aerei russi, non solo, anche della difesa antiaerea russa e di azioni contro aeroporti in territorio russo e in Crimea. Sarebbe un intervento bellico diretto della Nato, un atto di guerra, contro la Russia”. Lo ha detto all’Adnkronos il generale Giorgio, del Comitato Atlantico Italiano. “Con ie le armi che i paesi ...

