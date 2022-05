Ultime Notizie Roma del 02-05-2022 ore 20:10 (Di lunedì 2 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in primo piano ripresa questa mattina l’evacuazione dei civili da mariupol che autobus partono dal centro commerciale di Ford City il comandante dodicesima Brigata operativa della Guardia Nazionale Ucraina dice che nell’acciaieria sarebbero rimaste circa 200 persone inclusi 20 bambini lo riporta la CNN ma subito dopo le 9 va le forze ucraine dicono che sono ripresi i bombardamenti sul acciaieria Cambiamo argomento via Libera del Consiglio dei Ministri al Decreto che proroga al 8 luglio il taglio delle accise sui carburanti l’intervento viene anche il metano per cui La Cisa va a zero e l’IVA viene ridotta al 5% a metà luglio il termine per trasmettere le giacenze nei serbatoi per la corretta applicazione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 maggio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in primo piano ripresa questa mattina l’evacuazione dei civili da mariupol che autobus partono dal centro commerciale di Ford City il comandante dodicesima Brigata operativa della Guardia Nazionale Ucraina dice che nell’acciaieria sarebbero rimaste circa 200 persone inclusi 20 bambini lo riporta la CNN ma subito dopo le 9 va le forze ucraine dicono che sono ripresi i bombardamenti sul acciaieria Cambiamo argomento via Libera del Consiglio dei Ministri al Decreto che proroga al 8 luglio il taglio delle accise sui carburanti l’intervento viene anche il metano per cui La Cisa va a zero e l’IVA viene ridotta al 5% a metà luglio il termine per trasmettere le giacenze nei serbatoi per la corretta applicazione ...

