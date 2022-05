Ubriaco alla guida di un tir picchia la ex incinta e il padre | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In stato di ubriachezza ha percosso l’ex compagna in stato di gravidanza e ildella ragazza. E’ accaduto a Mondragone, in provincia di Caserta, protagonista un 33enne autotrasportatore. Nella tarda serata di ieri, l’uomo è entrato con la motrice del suo autoarticolato nel cortile di casa della ex ed ha fermato il mezzo a ridosso dell’edificio. Poi si è arrampicato sulla cabina died è riuscito così a raggiungere il balcone di casa della donna, al primo piano, ha sfondato la vetrata della porta-finestra ed è entrato nell’abitazione. Il 33enne ha percosso l’ex compagnae ildella donna. La vittima ha chiamato i carabinieri e ha poi presentato denuncia. Dalle indagini è emerso che l’uomo aveva minacciato di morte la ex. Il 33enne è finito in carcere per ...