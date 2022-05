Spezia-Lazio | fuorigioco di Acerbi | sospesi Pairetto e Nasca Continuano le polemiche dopo le parole di Mourinho e dei biancocelesti

... solo per citarne due anche se ne abbiamo presenti molti altri, anche in. Episodi decisivi sui quali abbiamo scelto il silenzio per rispetto degli arbitri in campo e del VAR, rispetto ...ROMA - Stop sino a fine stagione per Luca Pairetto e Luigi Nasca, arbitro e addetto al Var di. Pagano gli errori nell'azione che ha portato al gol decisivo di Acerbi . L'arbitro non ha aspettato la verifica al video dell'allineamento del difensore laziale, l'uomo Var non lo ha ...Leggi anche > Roma-Bologna 0-0, le pagelle: Zaniolo non punge, il turn over di Mou non funziona Il tecnico giallorosso, ieri sera, dopo il pareggio a reti inviolate contro il Bologna era tornato sul ...Il fermo immagine pare chiaro…. Si parla tanto del contestato gol di Acerbi in Spezia-Lazio 3-4, un gol in possibile fuorigioco forse non valutato dal Var. (Fiorentina.it) Anche perchè si è trattato ...