Masters 1000 Madrid 2022: il montepremi e il prize money (Di lunedì 2 maggio 2022) Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Madrid 2022, importante torneo sulla terra rossa iberica. Novak Djokovic guida il seeding spagnolo dall’alto della testa di serie numero 1 e tenterà immediatamente di riscattare la finale recentemente persa a Belgrado per mano di Andrey Rublev; il serbo sta cercando la migliore condizione fisica dopo il noto stop forzato di inizio anno tennistico, accumulando minuti sulle gambe e mostrando a sprazzi il suo immenso talento. Presente in tabellone anche Stefanos Tsitsipas, così come Alexander Zverev; due straordinari protagonisti del tennis contemporaneo, i quali vogliono nuovamente dimostrare di valere anche sul rosso in questa stagione. In particolare, per il tedesco è tempo di conferme dopo il titolo madrileno del ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Ile ildeldi, importante torneo sulla terra rossa iberica. Novak Djokovic guida il seeding spagnolo dall’alto della testa di serie numero 1 e tenterà immediatamente di riscattare la finale recentemente persa a Belgrado per mano di Andrey Rublev; il serbo sta cercando la migliore condizione fisica dopo il noto stop forzato di inizio anno tennistico, accumulando minuti sulle gambe e mostrando a sprazzi il suo immenso talento. Presente in tabellone anche Stefanos Tsitsipas, così come Alexander Zverev; due straordinari protagonisti del tennis contemporaneo, i quali vogliono nuovamente dimostrare di valere anche sul rosso in questa stagione. In particolare, per il tedesco è tempo di conferme dopo il titolo madrileno del ...

