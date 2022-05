(Di lunedì 2 maggio 2022) Forte dei Marmi (LUCCA) – Non ce l’ha fatta ed èin ospedale a Livorno nel pomeriggio dell’1 Maggio il cameriere di 20 anni che la notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.30, ha avuto un graveera al lavoro allaLa Capannina di Forte dei Marmi (Lucca) dove si è accasciato al suolo ed è andato in arresto cardiaco.Raoul Biagiotti, originario di Capannori, era stato rianimato dai soccorritori del 118 e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia.Negli accertamenti in ospedale è emerso che ilè stato causato da una aneurisma cerebrale. E’ stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Livorno dove ènel pomeriggio di domenica. Lascia i genitori, un fratello e una sorella. Nel locale, nella fase dei ...

fattoquotidiano : Forte dei Marmi, malore mentre lavora alla discoteca Capannina: ragazzo di 20 anni muore per un aneurisma cerebrale - quotidianodirg : #Cronaca #cameriere Malore mentre lavora in discoteca, morto 20enne - RiRi02335129 : RT @ImolaOggi: ??Malore improvviso mentre lavorava, Raoul Biagiotti muore a 20 anni - ernluccar : RT @GUERRIERA110: Raoul muore a 20 anni mentre lavora alla Capannina di Forte dei Marmi: malore improvviso, era emorragia cerebrale https:/… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: ??Malore improvviso mentre lavorava, Raoul Biagiotti muore a 20 anni -

... oggi pomeriggio, lungo l'A30 Caserta - salerno, nei pressi del casello di Mercato San Severino , dove - riporta Rtalive - il conducente di un camion di 64 anni è stato colto da un improvviso. ...Non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale a Livorno nel pomeriggio dell'1 Maggio il cameriere di 20 anni che la notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.30, ha avuto un graveera al lavoro alla discoteca La Capannina di Forte dei Marmi (Lucca) dove si è accasciato al suolo ed è andato in arresto cardiaco. Raoul Biagiotti, originario di Capannori, era stato ...(La Stampa) La storia di Raoul Biagiotti, morto a 20 anni mentre fa il cameriere in Capannina Mar Nero, due navi russe colpite in un attacco con drone: il video diffuso da Kiev. Non ce l'ha fatta il ...Raoul Biagiotti, giovane cameriere ventenne, di Capannori, in provincia di Lucca, infatti, ha avuto un malore mentre stava lavorando. Il ragazzo era stato assunto come cameriere presso il noto locale ...