Il 40enne morto in ospedale a Perugia con un ago nei polmoni (Di lunedì 2 maggio 2022) La cause della morte di Vincenzo Bosco saranno evidenziate dall'esame autoptico in programma il prossimo 5 maggio. Nel frattempo, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati – come atto dovuto, in questi casi – sei membri del personale medico dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il 40enne, infatti, era entrato nel nosocomio lo scorso 22 aprile per sottoporsi a un intervento chirurgico (programmato) al setto nasale. Poi, poco prima dell'operazione, quei problemi respiratori e la tac che ha evidenziato la presenza di un ago (sottile, lungo circa due centimetri) conficcato nel polmone. Vincenzo Bosco, l'uomo morto in ospedale a Perugia con un ago nel polmone Le indagini e l'autopsia dovranno chiarire le cause della morte dell'uomo.

