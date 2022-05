Francesca De André | “Ho subito una grave aggressione | violenza fisica Mi trovo in condizioni psicofisiche tragiche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 maggio 2022) “Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le miein cui mi trovavo e tuttora, in realtà, mi: ma sto cercando di reagire”, con queste paroleDeinizia il suo racconto sul suo profilo Instagram: “Houna, del quale non sono ancora in condizione di parlare, ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento). Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno.” Nipote del grande cantautore ...