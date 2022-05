Draghi conferma i vertici dei Servizi. Tutti i dettagli (Di lunedì 2 maggio 2022) Il governo Draghi ha deciso di prorogare i vertici dei Servizi d’intelligence. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ha rinnovato per altri quattro anni il mandato a Giovanni Caravelli come direttore dell’Aise, il Servizio segreto esterno. Inoltre, ha confermato per altri due anni Mario Parente alla guida dell’Aisi, l’Agenzia per la sicurezza interna. CHI È CARAVELLI Ecco il curriculum di Giovanni Caravelli tratto dal sito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Giovanni Caravelli è nato a Frisa (CH) il 18 marzo 1961. È coniugato ed ha due figlie. Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano, ha ricoperto dal 25 agosto 2014 l’incarico di Vice Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), con delega all’esercizio delle funzioni ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 maggio 2022) Il governoha deciso di prorogare ideid’intelligence. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ha rinnovato per altri quattro anni il mandato a Giovanni Caravelli come direttore dell’Aise, ilo segreto esterno. Inoltre, hato per altri due anni Mario Parente alla guida dell’Aisi, l’Agenzia per la sicurezza interna. CHI È CARAVELLI Ecco il curriculum di Giovanni Caravelli tratto dal sito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Giovanni Caravelli è nato a Frisa (CH) il 18 marzo 1961. È coniugato ed ha due figlie. Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano, ha ricoperto dal 25 agosto 2014 l’incarico di Vice Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), con delega all’esercizio delle funzioni ...

