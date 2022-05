Dl Aiuti, via libera del Cdm: spuntano i bonus da 200 euro, ecco chi potrà usufruirne e tutte le novità (Di lunedì 2 maggio 2022) Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto Aiuti. Ad annunciare i provvedimenti Mario Draghi. Il premier, nella serata di lunedì 2 maggio, si è presentato in conferenza stampa spiegando che "i provvedimenti di oggi valgono 14 miliardi, che si aggiungono ai circa 15,5 miliardi dei precedenti, quindi siamo a un totale di circa 30 miliardi già spesi, ovvero circa 2 punti percentuali del Pil". Poi una frecciata: "E vorrei far notare che lo abbiamo fatto senza ricorrere a scostamenti di bilancio". Al centro, come spiegato dal presidente del Consiglio, il caro-vita e l'accelerazione dei prezzi legata a quelli dell'energia. Da qui la necessità di avvalersi di "strumenti eccezionali". Per questa ragione, "arriverà un contributo una tantum da 200 euro per dipendenti e pensionati fino a 35mila euro di reddito". La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Viadal Consiglio dei ministri al decreto. Ad annunciare i provvedimenti Mario Draghi. Il premier, nella serata di lunedì 2 maggio, si è presentato in conferenza stampa spiegando che "i provvedimenti di oggi valgono 14 miliardi, che si aggiungono ai circa 15,5 miliardi dei precedenti, quindi siamo a un totale di circa 30 miliardi già spesi, ovvero circa 2 punti percentuali del Pil". Poi una frecciata: "E vorrei far notare che lo abbiamo fatto senza ricorrere a scostamenti di bilancio". Al centro, come spiegato dal presidente del Consiglio, il caro-vita e l'accelerazione dei prezzi legata a quelli dell'energia. Da qui la necessità di avvalersi di "strumenti eccezionali". Per questa ragione, "arriverà un contributo una tantum da 200per dipendenti e pensionati fino a 35miladi reddito". La ...

