Audi - Al Mugello con la RS3 gommata 'giusta'

(Di lunedì 2 maggio 2022) La nuovaRS 3 Sportback la conosciamo già piuttosto bene: prima le impressioni di guida, poi l'abbiamo provata a fondo a Vairano e l'abbiamo addirittura messa a confronto con la Mercedes-AMG A 45 S, sua rivale d'elezione, in un video che trovate sul nostro canale Youtube. C'era rimasta una cosa, però, ancora da verificare. Quest'ultima generazione della compatta degli Anelli, infatti, è la prima della saga a poter montare a richiesta dei pneumatici specifici, nella fattispecie le appiccicose Pirelli PZero Trofeo R, che qualche mese fa non erano ancora disponibili. 400 CV e pneumatici estremi. Quale occasione migliore di un trackday sul Circuito delorganizzato daItalia, quindi, per testare la RS 3 con pneumatici più performanti? Il resto lo conoscevamo già, appunto, ma è doveroso un breve recap della situazione: 5 ...

