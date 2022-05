Udinese - Inter 1-2: tabellino e dove vedere gli highlights (Di domenica 1 maggio 2022) L'Inter vince a Udine e tiene in vita la serie A: per lo scudetto sarà derby milanese fino in fondo. Alla Dacia Arena vincono i nerazzurri 2-1, con sofferenza finale quando i friulani si ripropongono con forza a caccia del... Leggi su today (Di domenica 1 maggio 2022) L'vince a Udine e tiene in vita la serie A: per lo scudetto sarà derby milanese fino in fondo. Alla Dacia Arena vincono i nerazzurri 2-1, con sofferenza finale quando i friulani si ripropongono con forza a caccia del...

Inter : ???? | EL TORO #Lautaro dopo il suo 17° gol in campionato: 'Avevamo tantissima voglia di vincere, sapevamo che dovev… - Inter : ???? | REWIND ? #Perisic ha segnato 4?? gol in nerazzurro nella sfida contro l'Udinese tra cui questa doppietta, ric… - Inter : ??? | IL MISTER Le parole di Simone Inzaghi dopo #UdineseInter: 'È stata una grande prova di carattere e personalit… - SkySport : Udinese-Inter, le pagelle: Perisic segna ancora, Dzeko non sfonda #SkySport #UdineseInter #SkySerieA - MarteennSaVa : @emmacarbs @SociosItalia @alex_dreyfus sei andata a vedere Udinese Inter vestita bianconera hahah -