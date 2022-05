(Di domenica 1 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– A testa alta, ma tanto non basta allaper salutare prematuramente ioff. Ivengono eliminati al primo turno daldi Zeman, giocandosela a viso aperto allo Zaccheria e pagando dazio anche alla sfortuna. La formazione dello squalificato Caneo spaventa i satanelli nell’arco di una prima fazione che si chiude a reti inviolate. Nella ripresa continua a regnare l’equilibrio, ma sono i rossoneri a prendere campo. Dopo una rete annullata a Di Pasquale, ilpassa con Di Grazia, lesto nello sfruttare l’assist di Curcio e a depositare la palla in rete. La, allora, prova a giocarsi il tutto per tutto, esponendosi inevitabilmente alle ripartenze avversarie. Nel finale arriva anche il gol della sicurezza, a ...

anteprima24 : ** #Turris, l'avventura nei play off termina subito: #Corallini sconfitti a #Foggia ** -

Si chiude la bellissimacalcistica di Felice Evacuo , attaccante che ha indossato numerose casacche in ventidue stagioni.'esordio in Prima Squadra con lail 12 marzo 2000 contro la ...'impatto di Walter Novellino , alla secondain forza ... nel prossimo appuntamento in programma, andrà in scena'incontro ... andrà in scena'incontro con ladi Bruno Caneo. Un derby ...