Skorupski: «Sto aspettando Mihajlovic, non mi ringrazia mai ma…»

Le parole del portiere del Bologna dopo la Roma Nel postpartita di Roma-Bologna ha parlato il Łukasz Skorupski, portiere degli ospiti. «Visita a Mihajlovic? Ho vissuto una situazione simile in famiglia, spero esca presto e torni con noi. Sicuramente è contento, abbiamo fatto un buon punto in un campo difficile, sarà contento. Se mi ringrazia per le parate? Non lo fa mai, però lo fa con lo sguardo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

