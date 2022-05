Perché Che Tempo Che Fa stasera, 1° maggio 2022, non va in onda? (Di domenica 1 maggio 2022) Chi è abituato a sintonizzarsi ogni domenica sera su Raitre per seguire le interviste di Fabio Fazio ed il monologo di Luciana Littizzetto in Che Tempo Che Fa questa sera, 1° maggio 2022, sarà rimasto deluso: il programma, infatti, non va in onda. Perché Che Tempo Che Fa questa sera non va in onda? Il motivo è semplicissimo e facilmente intuibile da chi si sintonizza su Raitre: il 1° maggio è la Festa dei Lavoratori e, come da tradizione, Raitre manda in onda il Concertone. Un evento che quest’anno è particolarmente sentito, dal momento che il Concerto del 1° maggio, nella tradizionale forma dell’appuntamento in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, era da due anni che mancava. Nel 2020, in pieno lockdown, il ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 1 maggio 2022) Chi è abituato a sintonizzarsi ogni domenica sera su Raitre per seguire le interviste di Fabio Fazio ed il monologo di Luciana Littizzetto in CheChe Fa questa sera, 1°, sarà rimasto deluso: il programma, infatti, non va inCheChe Fa questa sera non va in? Il motivo è semplicissimo e facilmente intuibile da chi si sintonizza su Raitre: il 1°è la Festa dei Lavoratori e, come da tradizione, Raitre manda inil Concertone. Un evento che quest’anno è particolarmente sentito, dal momento che il Concerto del 1°, nella tradizionale forma dell’appuntamento in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, era da due anni che mancava. Nel 2020, in pieno lockdown, il ...

