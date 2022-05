Milan-Fiorentina 1-0, la reazione di Mauro Suma al successo dei rossoneri (VIDEO) (Di domenica 1 maggio 2022) Il Milan piega 1-0 la Fiorentina grazie ad un gol di Rafael Leao nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 e sogna sempre di più lo scudetto. Nel finale di gara ci ha pensato l’attaccante portoghese, sfruttando un errore di Terracciano, a fare esplodere di gioia i tifosi rossoneri presenti a San Siro e non solo. Anche il telecronista di fede rossonera Mauro Suma non è riuscito a contenere la gioia per un gol ed una vittoria che possono significare tantissimo in chiave scudetto. LA reazione DI TIZIANO CRUDELI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) Ilpiega 1-0 lagrazie ad un gol di Rafael Leao nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 e sogna sempre di più lo scudetto. Nel finale di gara ci ha pensato l’attaccante portoghese, sfruttando un errore di Terracciano, a fare esplodere di gioia i tifosipresenti a San Siro e non solo. Anche il telecronista di fede rossoneranon è riuscito a contenere la gioia per un gol ed una vittoria che possono significare tantissimo in chiave scudetto. LADI TIZIANO CRUDELI SportFace.

AntoVitiello : ??? Delirio a #SanSiro. Il #Milan batte meritatamente la #Fiorentina e vola a 77 punti, a tre giornate dalla fine de… - acmilan : Hey you! Have you checked out today's stats? ?? ?? - acmilan : Official Statement: AC Milan v Fiorentina, tickets for Terzo Anello Verde ?? - Rukus_101 : RT @jasintimee: 01/05/22 Milan 1 - 0 Fiorentina Contatto dubbio tra Ikone e Leao in area di rigore, con il viola che sgambetta il portoghe… - RobertoVettora3 : @raffaelecaru Con noi giocano tutti come fossero posseduti, ho visto Milan Fiorentina e mi sono reso conto, come do… -