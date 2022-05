La Pupa e il Secchione, Soleil Sorge asfalta Gianmarco Onestini in finale con uno zero spaccato (Di domenica 1 maggio 2022) Animi tesi fra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini durante la finale de La Pupa e il Secchione Show. La modella non si è risparmiata, assegnando uno zero al Secchione che fa coppia con Mila Suarez. Il programma condotto da Barbara D’Urso sta per volgere al terminare, così come l’esperienza dei protagonisti in villa: la loro avventura fino all’ultimo istante verrà giudicata attentamente dai giurati presenti studio. A comporre la giuria in coppia con Soleil Sorge, ci sono: Federico Fashion Style ed Antonella Elia. L’edizione corrente del game show non ha fatto mancare polemiche. Paola Caruso è stata espulsa per aver adottato un comportamento sopra le righe, durante una discussione in villa con Mila. In ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 1 maggio 2022) Animi tesi fradurante lade Lae ilShow. La modella non si è risparmiata, assegnando unoalche fa coppia con Mila Suarez. Il programma condotto da Barbara D’Urso sta per volgere al terminare, così come l’esperienza dei protagonisti in villa: la loro avventura fino all’ultimo istante verrà giudicata attentamente dai giurati presenti studio. A comporre la giuria in coppia con, ci sono: Federico Fashion Style ed Antonella Elia. L’edizione corrente del game show non ha fatto mancare polemiche. Paola Caruso è stata espulsa per aver adottato un comportamento sopra le righe, durante una discussione in villa con Mila. In ...

carmelitadurso : Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un in… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con la semifinale de #LaPupaEilSecchioneShow condotto da @carmelitadurso… - deveraunseraunn : Non capisco perché lui ‘ste porcate non possa dirle, ma la madonnara ricca coprofaga sì. Ne parliamo questa sera co… - zazoomblog : La Pupa e il Secchione Show due protagonisti avvistati insieme a Pozzuoli (video) - #Secchione #protagonisti… - beffi04 : RT @CarmenPerotta_: Ma io mi chiedo come fanno a criticare così tanto Soleil non solo per la sua bellezza ma anche per il carattere,che è u… -