Balotelli a Raiola: «Sarai sempre con me, ti ho voluto bene come ad un padre» (Di domenica 1 maggio 2022) . Il messaggio dell’attaccante Mario Balotelli ricorda Mino Raiola su Instagram. Questo il messaggio: «Sarai sempre con me nella vita e nel calcio! I tuoi rimproveri, aiuti, consigli, battute e strategie saranno sempre nella mia testa. TI VOGLIO bene E TI VORRÒ sempre bene come ad un secondo padre e so che da lassù Sarai sempre presente nelle nostre vite! Buon viaggio Mino». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) . Il messaggio dell’attaccante Marioricorda Minosu Instagram. Questo il messaggio: «con me nella vita e nel calcio! I tuoi rimproveri, aiuti, consigli, battute e strategie sarannonella mia testa. TI VOGLIOE TI VORRÒad un secondoe so che da lassùpresente nelle nostre vite! Buon viaggio Mino». L'articolo proviene da Calcio News 24.

susydigennaro : RT @napolimagazine: RAIOLA - Balotelli: 'Ti vorrò sempre bene come ad un secondo padre' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAIOLA - Balotelli: 'Ti vorrò sempre bene come ad un secondo padre' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAIOLA - Balotelli: 'Ti vorrò sempre bene come ad un secondo padre' - napolimagazine : RAIOLA - Balotelli: 'Ti vorrò sempre bene come ad un secondo padre' - apetrazzuolo : RAIOLA - Balotelli: 'Ti vorrò sempre bene come ad un secondo padre' -