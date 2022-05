Assegno unico INPS, attenti alla scadenza: la brutta sorpresa (Di domenica 1 maggio 2022) Esiste una scadenza di rinnovo per quanto riguarda l’Assegno unico? E cosa accade se si presenta domanda oltre la fine di giugno? L’Assegno unico è senza ombra di dubbio la misura principe che il governo Draghi ha introdotto per aiutare le famiglie italiane che hanno figli a carico con una età inferiore ai 21 anni L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 1 maggio 2022) Esiste unadi rinnovo per quanto riguarda l’? E cosa accade se si presenta domanda oltre la fine di giugno? L’è senza ombra di dubbio la misura principe che il governo Draghi ha introdotto per aiutare le famiglie italiane che hanno figli a carico con una età inferiore ai 21 anni L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ornela12057627 : @INPS_it Domanda fatta il 16 febbraio per assegno unico e universale per i figli ancora in instrittuoria come mai? - businessonlinei : Assegno unico #figli tempi di ricezione pagamento, arretrati e conguagli nel 2022 circolare INPS… - UntochableG : @INPS_it per favore voglio sapere qualcuno che ha reddito d Cittadinanza deve fare domanda come assegno unico perch… - Missi65 : RT @GannicusCuccu86: @Missi65 @INPS_it Dicono pure che il pagamento arriva dal ministero,ti sanno solo dire che dipende da loro,le sedi reg… - sigie_1 : RT @INPS_it: Cosa succede agli #ANF con l'arrivo dell'Assegno Unico? Scoprilo con le nostre #InpsCard ?? #InpsComunica #AssegnoUnico #AF htt… -