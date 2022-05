Digitale Terrestre | domenica 1° maggio ultimo step!

radiokemonia : Stai ascoltando: Stevie Wonder-Happy Birthday La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Grace Jones-Love Is The Drug La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Bananarama-I Want You Back La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Mai Tai-History La musica anni 80 solo su - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Da ieri è iniziato l’ultimo passaggio alla riorganizzazione delle frequenze del digitale terrestre che terminerà il 30 giug… -

Corriere

La spy - thriller basata sui romanzi di Anthony Horowitz Dal 2 maggio, ogni lunedì alle 21.20, Rai 4 (canale 21 del) proporrà in prima visione la prima stagione della serie "Alex Rider", imperdibile spy - thriller ricca d'azione, basata sull'omonima serie di romanzi young - adult di Anthony ...Lo switch off con il passaggio al nuovova avant i. In queste ultime settimane è stata registrata una decisa accelerazione del programma con il passaggio di consegne tra la codifica MPEG2 e la MPEG4 che garantisce l'... Digitale terrestre: nuova tv, switch off, decoder, antenne e bonus. Come fare e cosa sapere Come ormai tutti sanno, da oggi 2 maggio, con il nuovo digitale terrestre bisognerà risintonizzare tutti i televisori. Per ricevere il segnale bisognerà essere dotati di un decoder oppure di un ...Lo switch off con il passaggio al nuovo digitale terrestre va avanti. In queste ultime settimane è stata registrata una decisa accelerazione del programma con il passaggio di consegne tra la codifica ...