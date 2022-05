Kim Kardashian e il fotoritocco: sui social monta la polemica ma lei ne è orgogliosa (Di giovedì 28 aprile 2022) La ricerca continua della perfezione può giocare brutti scherzi. Lo sa bene Kim Kardashian, che sembra essere caduta ancora una volta (QUI il precedente) nel tranello del fotoritocco esagerato. E sbagliato. Scatenando l’ira del web, che l’ha accusata nuovamente di voler creare modelli che non esistono nella realtà. Body loving… ritoccato Kim patinatissima per promuovere i suoi prodottiKim Kardashian ci prova a promuovere il body loving e la diversità. Ha creato una linea di intimo, Skims, che si ripropone di vestire tutte le taglie (dalla XXS alla 4XL) e tutti i colori di pelle (i suoi capi sono declinati in una decina di nuance). Poi però non riesce a resistere alla tentazione di apparire senza difetti sui social, vanificando il suo lavoro di inclusione. L’ultimo scivolone arriva direttamente da Instagram, dove Kim ha ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 28 aprile 2022) La ricerca continua della perfezione può giocare brutti scherzi. Lo sa bene Kim, che sembra essere caduta ancora una volta (QUI il precedente) nel tranello delesagerato. E sbagliato. Scatenando l’ira del web, che l’ha accusata nuovamente di voler creare modelli che non esistono nella realtà. Body loving… ritoccato Kim patinatissima per promuovere i suoi prodottiKimci prova a promuovere il body loving e la diversità. Ha creato una linea di intimo, Skims, che si ripropone di vestire tutte le taglie (dalla XXS alla 4XL) e tutti i colori di pelle (i suoi capi sono declinati in una decina di nuance). Poi però non riesce a resistere alla tentazione di apparire senza difetti sui, vanificando il suo lavoro di inclusione. L’ultimo scivolone arriva direttamente da Instagram, dove Kim ha ...

gotaharrycrush : Sperando che Harry si vesta come Kim Kardashian l’anno scorso così non lo vedo e non soffro - sebolin0 : una volta mi hanno detto che assomiglio a Pete davidson…DOVE CAZZO È LA MIA KIM KARDASHIAN - clevermelon : si certo perché non sono anche i figli di kim kardashian nono solo dell'uomo li ha fatti da soli - _goldmoonn : Fedez e Chiara Ferragni , Kim Kardashian ,Johnny ( NCT) tutti al #MetGala!! Ma in che multiverso siamo?! - commentotuttoh : @Ottavia31915103 @Esagerataxxx Facci vedere quanto sei bella tu ti prego, muoio dalla voglia di vedere la tua chiom… -