Luigi De Laurentiis: “Napoli? Vogliamo farlo presto. Futuro? Vedremo” (Di martedì 5 aprile 2022) Il Presidente del Bari Luigi De Laurentis, intervistato nel corso di “Punto Nuovo Sport Show” a Radio Punto Nuovo, ha così commentato la promozione del club pugliese in Serie B e la doppia gestione societaria della sua famiglia: Famiglia De Laurentiis fredda? “L’emozione che ho avuto è quella che mi è stata trasmessa a casa. Abbiamo portato sempre grande passione nel lavoro, mio padre è il grande promotore di questa passione e la mette nel Napoli. Magari traspare in modo diverso ed ha un fuoco che lo porta a lavorare 20 ore al giorno. Ci mettiamo la faccia e ci appassioniamo. Ci cibiamo di ciò che facciamo: fa parte del nostro DNA“. I tifosi del Bari mi hanno toccato le corde del cuore, abbiamo sempre testimoniato la vitalità ed il calore umano fortissimo. La partita con l’Andria ha registrato l’ottavo posto per numero di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 aprile 2022) Il Presidente del BariDe Laurentis, intervistato nel corso di “Punto Nuovo Sport Show” a Radio Punto Nuovo, ha così commentato la promozione del club pugliese in Serie B e la doppia gestione societaria della sua famiglia: Famiglia Defredda? “L’emozione che ho avuto è quella che mi è stata trasmessa a casa. Abbiamo portato sempre grande passione nel lavoro, mio padre è il grande promotore di questa passione e la mette nel. Magari traspare in modo diverso ed ha un fuoco che lo porta a lavorare 20 ore al giorno. Ci mettiamo la faccia e ci appassioniamo. Ci cibiamo di ciò che facciamo: fa parte del nostro DNA“. I tifosi del Bari mi hanno toccato le corde del cuore, abbiamo sempre testimoniato la vitalità ed il calore umano fortissimo. La partita con l’Andria ha registrato l’ottavo posto per numero di ...

Spazio_Napoli : Luigi De Laurentiis: “Napoli? Vogliamo farlo presto. Futuro? Vedremo” - serieAnews_com : ?? Luigi #DeLaurentiis presidente del #Napoli al posto del padre? In diretta l'attuale patron del #Bari non chiude a… - napolipiucom : Luigi De Laurentiis: Io presidente del Napoli? non lo escludo. Aspettimo lo scudetto #Bari #DeLaurentiis #napoli… - infoitsport : BARI - Luigi De Laurentiis: 'Io presidente? Mio padre è stato il provocatore, io mi sono lanciato nell'impresa' - infoitsport : Venderà Napoli o Bari? La risposta di Luigi De Laurentiis spiazza tutti -