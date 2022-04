Atp Marrakech 2022: Vavassori e Moroni out nelle qualificazioni, sfuma accesso al tabellone principale (Di martedì 5 aprile 2022) Andrea Vavassori manca l’accesso al tabellone principale dell’Atp 250 di Marrakech 2022, torneo in programma sul rosso marocchino. L’azzurro, nel prosieguo del match contro Damir Dzumhur interrotto ieri per pioggia, partiva dal vantaggio di 6-4 4-3 senza break a favore. Eppure, l’azzurro ha anche avuto la possibilità di chiudere i conti nel decimo game, quando si è visto annullare due match point. Poi il break subito nel game successivo, con Dzumhur che, annullando quattro palle break, è poi riuscito a prolungare il match al terzo set. Il primo game ha visto Vavassori annullare tre palle break; è poi l’italiano a portarsi in vantaggio nel quarto gioco, subendo però l’immediato controbreak. A risultare decisivo, infine, è il servizio perso dall’azzurro nel nono set, ... Leggi su sportface (Di martedì 5 aprile 2022) Andreamanca l’aldell’Atp 250 di, torneo in programma sul rosso marocchino. L’azzurro, nel prosieguo del match contro Damir Dzumhur interrotto ieri per pioggia, partiva dal vantaggio di 6-4 4-3 senza break a favore. Eppure, l’azzurro ha anche avuto la possibilità di chiudere i conti nel decimo game, quando si è visto annullare due match point. Poi il break subito nel game successivo, con Dzumhur che, annullando quattro palle break, è poi riuscito a prolungare il match al terzo set. Il primo game ha vistoannullare tre palle break; è poi l’italiano a portarsi in vantaggio nel quarto gioco, subendo però l’immediato controbreak. A risultare decisivo, infine, è il servizio perso dall’azzurro nel nono set, ...

