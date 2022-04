qn_lanazione : Arno, schiume e colore giallastro. Ma non è inquinamento #Firenze -

LA NAZIONE

...nei giorni scorsi all' Arpat da cittadini di Firenze riguardo alla presenza di schiuma sull'... Fenomeni che si possono riassumere coswì: "La presenza dellederiva, con buona probabilità, ...... ad esempio, nell'. E lo stesso discorso vale anche per la Lombardia, il Lazio e potenzialmente ... negli alimenti, nei vestiti, nelleantincendio, nelleda barba. La commissione di ... Arno, schiume e colore giallastro. Ma non è inquinamento Firenze, 5 aprile 2022 - Diverse segnalazione telefoniche e via mail erano arrivate nei giorni scorsi all'Arpat da cittadini di Firenze riguardo alla presenza di schiuma sull'Arno nonché di una colora ...Schiuma in Arno, a Firenze. E allarme fra i cittadini, come succedeva anni fa, quando il mio telefono, nella cronaca di Firenze de La Nazione, veniva preso d'assalto: per sapere, per capire, per sugge ...