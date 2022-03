Vecchie Glorie: parliamo di Daniele De Rossi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo avervi parlato di Simone Vergassola e di Francesco Cozza, oggi la rubrica dedicata alle “Vecchie Glorie” della nostra Serie A si sofferma su una bandiera di una grande squadra. Il ragazzo, protagonista dell’appuntamento odierno, infatti, è Daniele De Rossi. Solitamente, noi della redazione di 11contro11 ci soffermiamo sulle storie di atleti che sono diventati famosi con una maglia ma che hanno poi giocato con diverse compagini. Il classe ’83, invece, ha militato soltanto nella Roma, tanto da essere definito il Capitan Futuro. Il nomignolo gli fu affibbiato proprio perché, a quel tempo, Francesco Totti era ancora in attività ma stava per porre fine alla propria carriera. Proprio con il Pupone, De Rossi ha instaurato un rapporto di profonda amicizia. Campione del Mondo nel 2006, De ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo avervi parlato di Simone Vergassola e di Francesco Cozza, oggi la rubrica dedicata alle “” della nostra Serie A si sofferma su una bandiera di una grande squadra. Il ragazzo, protagonista dell’appuntamento odierno, infatti, èDe. Solitamente, noi della redazione di 11contro11 ci soffermiamo sulle storie di atleti che sono diventati famosi con una maglia ma che hanno poi giocato con diverse compagini. Il classe ’83, invece, ha militato soltanto nella Roma, tanto da essere definito il Capitan Futuro. Il nomignolo gli fu affibbiato proprio perché, a quel tempo, Francesco Totti era ancora in attività ma stava per porre fine alla propria carriera. Proprio con il Pupone, Deha instaurato un rapporto di profonda amicizia. Campione del Mondo nel 2006, De ...

