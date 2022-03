Vangelo di oggi, mercoledì 2 Marzo 2022: Mt 6,1-6.16-18 | Commento di Papa Francesco (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di mercoledì 2 Marzo 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”. “Gesù ci chiede di fare il bene perché è bene. Ci chiede di sentirci sempre sotto lo sguardo del Padre celeste e di L'articolo Vangelo di oggi, mercoledì 2 Marzo 2022: Mt 6,1-6.16-18 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ascoltiamo insieme ildi, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”. “Gesù ci chiede di fare il bene perché è bene. Ci chiede di sentirci sempre sotto lo sguardo del Padre celeste e di L'articolodi: Mt 6,1-6.16-18diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

mdream_m : RT @aftrotta2007: Canto al #Vangelo (Sal 94,8) Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate l… - Ulissesempre1 : RT @aftrotta2007: Canto al #Vangelo (Sal 94,8) Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate l… - aftrotta2007 : Canto al #Vangelo (Sal 94,8) Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascol… - vans6971 : RT @diariotv2000: Di cosa ha bisogno oggi la Chiesa? #PapaFrancesco Alle 17.30 su @TV2000it ospite Mons. Lorenzo Piva Congregazione per l’E… - Raniero68martin : Il vangelo di oggi 2 marzo 2022: Mt. 6, 1 - 18. Mercoledì delle ceneri. -