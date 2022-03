Uomini e Donne, dopo il ritorno di Sossio e Ursula, lei viene massacrata e sui social scrive … (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una delle coppie più famose che si sono formate all’interno del trono over di Uomini e Donne è quella formata da Ursula Bennardo e Sossio Aruta. I due proprio alcune puntate fa sono stati ospiti del programma e nelle ore successive sui social è scoppiata una vera e propria polemica che ha portato la stessa Ursula ad intervenire. L’ex dama del trono over si è scagliata contro alcuni followers accusandoli di essere cattivi, superficiali e molto altro. Ma tutto questo per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Ursula Bennardo e Sossio Aruta ospiti di Uomini e Donne Chi segue Uomini e Donne da un po’ di tempo conoscerà sicuramente Ursula Bennardo e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una delle coppie più famose che si sono formate all’interno del trono over diè quella formata daBennardo eAruta. I due proprio alcune puntate fa sono stati ospiti del programma e nelle ore successive suiè scoppiata una vera e propria polemica che ha portato la stessaad intervenire. L’ex dama del trono over si è scagliata contro alcuni followers accusandoli di essere cattivi, superficiali e molto altro. Ma tutto questo per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.Bennardo eAruta ospiti diChi segueda un po’ di tempo conoscerà sicuramenteBennardo e ...

