Ucraina, Papa: "Imploriamo Dio per la pace, gli uomini non ne sono capaci" (Di mercoledì 2 marzo 2022) 'Aiuta chi fugge dalle armi' - 'O Signore - è la preghiera del Santo padre - , tu che vedi nel segreto e ci ricompensi al di là di ogni nostra attesa, ascolta la preghiera di quanti confidano in te, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 marzo 2022) 'Aiuta chi fugge dalle armi' - 'O Signore - è la preghiera del Santo padre - , tu che vedi nel segreto e ci ricompensi al di là di ogni nostra attesa, ascolta la preghiera di quanti confidano in te, ...

Advertising

Avvenire_Nei : Oggi #2marzo #mercoledidelleceneri la giornata di digiuno e preghiera per la pace in Ucraina… - vaticannews_it : In queste ore di bombardamenti sull'#Ucraina, riecheggiano le parole disarmate di #PapaFrancesco. Alla vigilia dell… - LaStampa : Papa Francesco incontra Lino Banfi a Santa Marta. Insieme parlano di Ucraina e Zelensky - marpiro59 : RT @RetePaceDisarmo: «Noi siamo col Papa – dice @kkvignarca di @RetePaceDisarmo - che dice che le armi non sono mai la soluzione. L’unico i… - liottagio : RT @LaStampa: Papa Francesco incontra Lino Banfi a Santa Marta. Insieme parlano di Ucraina e Zelensky -