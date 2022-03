Ucraina: Onu, almeno 136 civili uccisi, 13 bambini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall'invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso. Lo hanno detto le Nazioni Unite, secondo quanto riporta la Bbc, precisando che tra i ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono136 iche sono statifinora dall'invasione russa ininiziata giovedì scorso. Lo hanno detto le Nazioni Unite, secondo quanto riporta la Bbc, precisando che tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Onu Ucraina: Onu, almeno 136 civili uccisi, 13 bambini Sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall'invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso. Lo hanno detto le Nazioni Unite, secondo quanto riporta la Bbc, precisando che tra i morti dovrebbero esserci 13 bambini. Ma secondo un portavoce dell'Alto ...

Ucraina, cosa succede. Bombe e terrore, migliaia in fuga Alle 4.29 del mattino, ora italiana, quando in Ucraina erano già le 6.29, paracadutisti russi sono ... L'Onu parla di oltre 400 vittime tra i civili, ma anche questa cifra potrebbe essere sottostimata. ...

Ucraina, bombardata Kharkiv: 21 morti e 112 feriti. Biden: Putin è un dittatore. Zelensky: la Russia vuole cancellarci Dure parole del presidente Usa durante il discorso sullo Stato dell'Unione: Putin ha mal giudicato la reazione dell'Occidente alla sua ...

