Ucraina, Le Maire: Ue agirà su criptoasset, no aggiramento sanzioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) All'Ecofin di oggi "abbiamo lavorato per evitare qualunque aggiramento" delle sanzioni contro la Russia, "assumeremo disposizioni sui cirptoasset: non possono essere usati per aggirare le sanzioni". ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) All'Ecofin di oggi "abbiamo lavorato per evitare qualunque" dellecontro la Russia, "assumeremo disposizioni sui cirptoasset: non possono essere usati per aggirare le". ...

Advertising

Gravanteph : @cavicchioli ...Lo annuncia il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, al termine dell'Ecofin straordinari… - Gravanteph : Ucraina, Le Maire: Ue verso stretta su uso criptovalute I ministri delle Finanze dell'Ue hanno deciso di lavorare… - kittimanda : RT @fdragoni: Proseguono le dichiarazioni distensive e rassicuranti verso la #Russia per arrivare ad una de-escalation in #Ucraina https:/… - diStasioStefano : RT @fdragoni: Proseguono le dichiarazioni distensive e rassicuranti verso la #Russia per arrivare ad una de-escalation in #Ucraina https:/… - Teresafas : 'Parlare di “mettere in ginocchio la Russia” (Letta, segretario Pd) o annunciare “provocheremo il collasso dell’eco… -