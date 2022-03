Stellantis - Solo elettriche in Europa entro il 2030: ecco il piano "Dare Forward" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il nuovo piano strategico di lungo termine di Stellantis ha finalmente un nome (Dare Forward 2030') e, ovviamente, dei contenuti, in parte decisamente sorprendenti. Nonostante lo scetticismo più volte dimostrato dall'amministratore delegato Carlos Tavares sulla mobilità elettrica, il gruppo punta infatti a raggiungere, entro il 2030, il 100% delle vendite con veicoli a batteria in Europa e il 50% negli Stati Uniti. L'accelerazione delle strategie di elettrificazione è legata sostanzialmente alla necessità di "accettare" le dinamiche del contesto operativo: "Sono un ceo competitivo. Il quadro per la mobilità sostenibile è definito, noi siamo qui per competere e ormai abbiamo capito le regole così come il quadro normativo", ha detto lo stesso Tavares ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il nuovostrategico di lungo termine diha finalmente un nome (') e, ovviamente, dei contenuti, in parte decisamente sorprendenti. Nonostante lo scetticismo più volte dimostrato dall'amministratore delegato Carlos Tavares sulla mobilità elettrica, il gruppo punta infatti a raggiungere,il, il 100% delle vendite con veicoli a batteria ine il 50% negli Stati Uniti. L'accelerazione delle strategie di elettrificazione è legata sostanzialmente alla necessità di "accettare" le dinamiche del contesto operativo: "Sono un ceo competitivo. Il quadro per la mobilità sostenibile è definito, noi siamo qui per competere e ormai abbiamo capito le regole così come il quadro normativo", ha detto lo stesso Tavares ...

