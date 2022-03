Sampdoria, l'Indonesia vuole Audero (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il portiere della Sampdoria Emil Audero sta vivendo una situazione molto particolare. Dopo anni di titolarità indiscussa, il numero uno... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il portiere dellaEmilsta vivendo una situazione molto particolare. Dopo anni di titolarità indiscussa, il numero uno...

sportli26181512 : Sampdoria, l'Indonesia vuole Audero: Il portiere della Sampdoria Emil Audero sta vivendo una situazione molto parti… - clubdoria46 : #Sampdoria, futuro in Indonesia per #Audero? E #Mancini...

Gara-Gara Roberto Mancini, Shin Tae-yong Siap Boyong Emil Audero ke Timnas Indonesia ANGGOTA Exco PSSI, Hasani Abdulgani, menyebut alasan Shin Tae-yong ingin memboyong Emil Audero untuk membela Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sangat ingin Timnas Indonesia diperkuat kiper sekelas Emil ...

