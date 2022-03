Roma - Atalanta, Zaniolo c'è: in campo con la maschera dopo l'infortunio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma - Zaniolo sabato ci sarà. Contro l' Atalanta all'andata realizzò il suo primo gol in campionato, all'Olimpico nonostante la piccola frattura al naso riportata a La Spezia andrà in campo, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 marzo 2022)sabato ci sarà. Contro l'all'andata realizzò il suo primo gol in campionato, all'Olimpico nonostante la piccola frattura al naso riportata a La Spezia andrà in, ...

Advertising

corgiallorosso : #Roma e #Atalanta hanno un tesoro nascosto: ben 17 gol sono arrivati dalla panchina - TuttoASRoma : Roma e Atalanta hanno un tesoro nascosto: ben 17 gol sono arrivati dalla panchina - romanewseu : La Roma prova la via del ricorso, #Mourinho spera per l’#Atalanta: le ultime ?? - ilRomanistaweb : ? #Trigoria: c'è frattura per #Zaniolo, in tre sono diffidati e a rischio squalifica Allarme per le possibili sanzi… - sportli26181512 : Roma-Atalanta, Zaniolo c'è: in campo con la maschera dopo l'infortunio: Sabato giocherà nonostante la piccola fratt… -