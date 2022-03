Ricciardi: "Il Covid tornerà in autunno con nuove varianti" (Di mercoledì 2 marzo 2022) La pandemia Covid-19 non è finita: secondo Walter Ricciardi, si ripresenterà in autunno e con nuove varianti. "Più che un rischio è una certezza" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) La pandemia-19 non è finita: secondo Walter, si ripresenterà ine con. "Più che un rischio è una certezza"

Advertising

Adnkronos : Guerra #Ucraina-Russia, Ricciardi: 'Servono grandi campagne vaccino anti #Covid per profughi'. - Adnkronos : #CovidItalia, Ricciardi: “Tornerà in autunno”. #ultimora - gparagone : #ObbligoVaccinale: il consulente di #Speranza propone ora di estenderlo a tutta la popolazione. Senza fissare scad… - Tacchinovino : RT @gr_grim: Se non vivessimo in un regime biofascista che ti impone il buco usando tutta la forza dello Stato (e ti rende la vita impossib… - Simo12377395 : @Ardito98731919 @UGiangrieco Ricciardi ma vai a cagare,il Covid è l ultimo problema di questa povera gente. -