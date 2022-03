Post Cremonese | Benevento a lezione da Cruijff | la “FoLa” può funzionare

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Se non puoi vincere, assicurati di non perdere“. Frase diventata cult nel mondo del calcio e che da ieri sera riecheggia nello spogliatoio del. L’eco delle parole di Johan(mica l’ultimo arrivato) è giunta dirompente a sfiorare i timpani dei giallorossi al termine della gara con la. Una sfida che i grigiorossi avrebbero meritato di portare a casa e finiti, invece, per sbattere il grugno contro il muro eretto da Alberto Paleari. Il portiere di Giussano si è riscattato alla grande dopo l’errore commesso in occasione del pareggio di Baez, permettendo ai suoi di portare a casa un pareggio importante sotto tanti punti di vista. Prima di tutto, ilha allungato a quattro la striscia di risultati positivi e durante un vero e proprio ...

Benevento . Nel post gara di Benevento - Cremonese è intervenuto Daam Foulon. Ecco le sue parole: 'Penso che il pareggio non sia un risultato negativo per noi. Oggi era importante non perdere, speravamo di vincerla ...' Cremonese che con questo pareggio lascia il Pisa da capolista e scende al secondo posto con 50 punti. Benevento che invece in attesa del Pisa, sale al quarto posto con 47 punti. BENEVENTO (4 - 3 - 3):