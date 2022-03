Non possiamo voltarci dall’altra parte (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Occidente non può accettare che Putin invada uno Stato indipendente, bombardandone la capitale e massacrando militari e civili. A nessuno piace l’idea di un conflitto sull’uscio di casa. Anche perché è vero che la guerra si combatte a centinaia di chilometri dall’Italia, ma gli effetti di quel che succede in Ucraina sono molto più vicini di quanto ci si immagini e lo abbiamo misurato con l’incremento dei prezzi dell’energia e la caduta delle Borse, spaventate dall’eco delle esplosioni. Dal 1945 a oggi, l’Europa è vissuta in pace e sebbene le armi si siano fatte sentire nell’ex Jugoslavia, in Bosnia e in Kosovo, cioè proprio ai confini del nostro Paese, in fondo abbiamo sempre ritenuto quei mattatoi come fatti che non ci riguardassero da vicino. Mentre i serbi stringevano d’assedio Sarajevo e le truppe del generale Ratko Mladi? trucidavano gli abitanti di Srebrenica, noi guardavamo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Occidente non può accettare che Putin invada uno Stato indipendente, bombardandone la capitale e massacrando militari e civili. A nessuno piace l’idea di un conflitto sull’uscio di casa. Anche perché è vero che la guerra si combatte a centinaia di chilometri dall’Italia, ma gli effetti di quel che succede in Ucraina sono molto più vicini di quanto ci si immagini e lo abbiamo misurato con l’incremento dei prezzi dell’energia e la caduta delle Borse, spaventate dall’eco delle esplosioni. Dal 1945 a oggi, l’Europa è vissuta in pace e sebbene le armi si siano fatte sentire nell’ex Jugoslavia, in Bosnia e in Kosovo, cioè proprio ai confini del nostro Paese, in fondo abbiamo sempre ritenuto quei mattatoi come fatti che non ci riguardassero da vicino. Mentre i serbi stringevano d’assedio Sarajevo e le truppe del generale Ratko Mladi? trucidavano gli abitanti di Srebrenica, noi guardavamo ...

