"Non fatevi illusioni, il Covid tornerà in autunno, la pandemia non finirà", dice Walter Ricciardi (Di mercoledì 2 marzo 2022) A differenza di altri colleghi, il professor Walter Ricciardi – consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza – è tutt'altro che ottimista sulla pandemia. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 36.429 unità. Da ieri 214 morti. L'articolo proviene da Leggilo.org.

