Non ci crederete ma QAnon parteggia per Putin (Di mercoledì 2 marzo 2022) Già in passato i seguaci di QAnon hanno divulgato teorie complottiste poi rivelatesi totalmente infondate. Oggi gli stessi trattano la guerra in Ucraina come un evento da non condannare o, meglio, davanti a cui non fare nulla poiché parte di un grande disegno («Grande Risveglio») cui siamo destinati, una profezia secondo cui un dì i maggiori esponenti democratici verranno tratti in arresto per aver gestito un traffico globale di matrice sessuale. Se pochi giorni fa venivano scoperte le due menti fondatrici di QAnon, Paul Furber e Ron Watkins, oggi i seguaci di QAnon tornano alla ribalta per appoggiare i russi ed elogiare il loro leader, Putin. Lo fanno in un modo abbastanza contorto, veicolando l’idea che la profonda crisi globale in atto sia parte di un «Grande Risveglio». In questo modo, l’invasione russa ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Già in passato i seguaci dihanno divulgato teorie complottiste poi rivelatesi totalmente infondate. Oggi gli stessi trattano la guerra in Ucraina come un evento da non condannare o, meglio, davanti a cui non fare nulla poiché parte di un grande disegno («Grande Risveglio») cui siamo destinati, una profezia secondo cui un dì i maggiori esponenti democratici verranno tratti in arresto per aver gestito un traffico globale di matrice sessuale. Se pochi giorni fa venivano scoperte le due menti fondatrici di, Paul Furber e Ron Watkins, oggi i seguaci ditornano alla ribalta per appoggiare i russi ed elogiare il loro leader,. Lo fanno in un modo abbastanza contorto, veicolando l’idea che la profonda crisi globale in atto sia parte di un «Grande Risveglio». In questo modo, l’invasione russa ...

riotta : Non ci crederete ma Cuba si schiera con Putin contro l'Ucraina... - poorlostchihiro : Non ci crederete mai perché non ci credo neanche io ma oggi in università ho alzato la mano per prendere la parola DUE VOLTE - vevafra : #NewProfilePic voi non ci crederete ma qui sta ridendo...quanto amo questo amico ?????? - Psyclo_Bo : RT @Cazzaccimiei1: Incredibile, sono andato in un negozio, mi ha chiesto il GP ma non lo avevo, sicché gli ho letto uno dei vostri tweet su… - escape6277 : RT @Cazzaccimiei1: Incredibile, sono andato in un negozio, mi ha chiesto il GP ma non lo avevo, sicché gli ho letto uno dei vostri tweet su… -

Ultime Notizie dalla rete : Non crederete Spalletti viva Napoli a volo d'uccello, non si impantani E - non ci crederete - qualcuno lo ha anche criticato per questa scelta. Come se volesse mettere una distanza. Vive Napoli alla Ottavio Bianchi Spalletti sta bene a Napoli, è felice. La vive alla ...

Dopo Vite al Limite è tutt'altra persona, clamoroso! Prima superava i 250 kg: che forza! Leggi anche - > Ha sconvolto il pubblico di Vite al Limite: non crederete mai com'era prima, choc pazzesco Grazie a Vite al Limite è tutt'altra persona: eccolo com'era prima, pesava 264 kg Siamo ...

Sapete quanto costa oggi la benzina? Non ci crederete InformazioneOggi.it Canicattì: il coltello in tasca a quell’adolescente glielo abbiamo messo noi. Il coltello in tasca a quell’adolescente glielo abbiamo messo noi. Non ci crederete , ma purtroppo è così. La nostra città non è nuova a episodi di estrema violenza giovanile, come se questi ...

Sapete quanto costa oggi la benzina? Non ci crederete “Oggi un litro di benzina costa il 21,9% in più rispetto allo scorso anno - ha sottolineato il presidente Furio Truzzi - mentre il gasolio vola al 23,9%. Già si notano le prime ripercussioni alle ...

E -ci- qualcuno lo ha anche criticato per questa scelta. Come se volesse mettere una distanza. Vive Napoli alla Ottavio Bianchi Spalletti sta bene a Napoli, è felice. La vive alla ...Leggi anche - > Ha sconvolto il pubblico di Vite al Limite:mai com'era prima, choc pazzesco Grazie a Vite al Limite è tutt'altra persona: eccolo com'era prima, pesava 264 kg Siamo ...Il coltello in tasca a quell’adolescente glielo abbiamo messo noi. Non ci crederete , ma purtroppo è così. La nostra città non è nuova a episodi di estrema violenza giovanile, come se questi ...“Oggi un litro di benzina costa il 21,9% in più rispetto allo scorso anno - ha sottolineato il presidente Furio Truzzi - mentre il gasolio vola al 23,9%. Già si notano le prime ripercussioni alle ...