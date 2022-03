No, TGCOM24 non ha passato una scena di Deep Impact come fuga da Kyiv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci avete segnalato questo post: Chiedetevi soltanto che bisogno ha TGCOM24 di spacciare la scena di un film, anche piuttosto famoso, per una scena reale. (fuga da Kiev) Chiedetevelo, solo questo.Confermo, l’immagine viene da Deep Impact, film del 1998, ma sono andato a guardare le edizioni del TG Mediaset per verificare se avessero passato quest’immagine parlando della fuga da Kyiv senza successo, ho parlato con uno dei loro redattori e anche lui mi ha confermato che quella scena non è mai stata mandata in onda. Si tratta di un semplice falso, qualche buontempone (ma sono sicuro che la redazione dei TG Mediaset non lo reputa così buontempone) ha deciso di appiccicare il logo di TGCOM24 su uno ... Leggi su butac (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci avete segnalato questo post: Chiedetevi soltanto che bisogno hadi spacciare ladi un film, anche piuttosto famoso, per unareale. (da Kiev) Chiedetevelo, solo questo.Confermo, l’immagine viene da, film del 1998, ma sono andato a guardare le edizioni del TG Mediaset per verificare se avesseroquest’immagine parlando delladasenza successo, ho parlato con uno dei loro redattori e anche lui mi ha confermato che quellanon è mai stata mandata in onda. Si tratta di un semplice falso, qualche buontempone (ma sono sicuro che la redazione dei TG Mediaset non lo reputa così buontempone) ha deciso di appiccicare il logo disu uno ...

