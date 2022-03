Liverpool, Klopp esclude di mandare in prestito Kelleher (Di mercoledì 2 marzo 2022) In una delle ultime dichiarazioni, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha escluso la possibilità di mandare il portiere Caoimhin... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) In una delle ultime dichiarazioni, l'allenatore delJurgenha escluso la possibilità diil portiere Caoimhin...

Advertising

Marcoreynorieg1 : RT @ada_cotugno: ??????????????Da qui in poi conosciamo benissimo la storia: al Porto è esploso e a gennaio è stato chiamato da Klopp che ha inves… - ada_cotugno : ??????????????Da qui in poi conosciamo benissimo la storia: al Porto è esploso e a gennaio è stato chiamato da Klopp che h… - infoitsport : CARABAO CUP - Liverpool, Klopp: 'Chelsea fortissimo, poteva finire 5-5' - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Liverpool, Klopp: “Thiago? Sta meglio, spero di recuperarlo per l’Inter” - lamortevito : Il Liverpool è infallibile dal dischetto, #Klopp svela il segreto: la nuova arma sui calci piazzati. #Liverpool… -