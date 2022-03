L’8 Marzo NON è la Festa della Donna Non vogliamo auguri | vogliamo altro!

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Una mimosa non ci salverà. Di sicuro non ci servirannoo scatole di cioccolatini. In ogni caso, non c’è nessunada festeggiare: l’8è la Giornata internazionale delle donne. Il tema dell’IWD 2022, International Women’s Day appunto, è #BreakTheBias che, nel suo manifesto ufficiale recita: Imagine a gender equal world Immagina un mondo equo di genereA world free of bias, stereotypes, and discrimination.Un mondo libero da pregiudizi, stereotipi e discriminazioni.A world that is diverse, equitable, and inclusive. Un mondo diverso, equo e inclusivo.A world where difference is valued and celebrated. Un mondo in cui la diversità è valorizzata e celebrata.Together we can forge women’s equality. Insieme possiamo forgiare l’uguaglianza delle donne. Collectively we can all ...