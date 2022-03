Katarina Raniakova: “Alex Belli? Ecco com’era prima” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Manca poco al gran finale del GF Vip. Alex Belli, nonostante sia ora fuori dalla Casa, rimane uno dei protagonisti di questa edizione. Ha svelato qualsiasi aspetto del suo essere “uomo libero” da ogni convezione. Ma è sempre stato così? A darci una risposta è la sua ex moglie Katarina Raniakova. Alex Belli si è lasciato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 marzo 2022) Manca poco al gran finale del GF Vip., nonostante sia ora fuori dalla Casa, rimane uno dei protagonisti di questa edizione. Ha svelato qualsiasi aspetto del suo essere “uomo libero” da ogni convezione. Ma è sempre stato così? A darci una risposta è la sua ex mogliesi è lasciato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ParliamoDiNews : Alex Belli: la confessione di Katarina Raniakova | Gossip Blog #alex #belli #confessione #katarina #raniakova… - ParliamoDiNews : Katarina Raniakova rivede Alex Belli dopo il divorzio #grandefratellovip - StraNotizie : Katarina Raniakova rivede Alex Belli dopo il divorzio - infoitcultura : Katarina Raniakova 'Alex Belli mi ha minacciata e attaccata'/ 'Diffida? Non so nulla' - infoitcultura : Alex Belli denuncia l’ex moglie Katarina Raniakova: 'Mi ha fatto una cosa grave'. Lei: 'Non -